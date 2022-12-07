Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ

Суперкомпьютер FiveThirtyEight дал прогноз на четвертьфинальные встречи. В основе своих предсказаний компьютер использует Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. В 1/8 финала машина верно предсказала семь исходов матчей из восьми. Ошибся только в противостоянии Испании и Марокко.

По мнению суперкомпьютера, шансы сборных Англии и Франции - 52% против 48%. В паре Нидерланды — Аргентина: 58% на 42% в пользу латиноамериканцев.

А вот в двух остальных парах FiveThirtyEight видит явного фаворита. Шансы Бразилии в матче с Хорватией — 77% на 23% у соперника, а Португалия имеет 68% на выход в финал в матче с Марокко (32%).

Пары 1/4 финала