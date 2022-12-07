Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
Есть 4 фаворита
Суперкомпьютер FiveThirtyEight дал прогноз на четвертьфинальные встречи. В основе своих предсказаний компьютер использует Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. В 1/8 финала машина верно предсказала семь исходов матчей из восьми. Ошибся только в противостоянии Испании и Марокко.
По мнению суперкомпьютера, шансы сборных Англии и Франции - 52% против 48%. В паре Нидерланды — Аргентина: 58% на 42% в пользу латиноамериканцев.
А вот в двух остальных парах FiveThirtyEight видит явного фаворита. Шансы Бразилии в матче с Хорватией — 77% на 23% у соперника, а Португалия имеет 68% на выход в финал в матче с Марокко (32%).
Пары 1/4 финала
- 9 декабря. 21:00. Нидерланды – Аргентина
- 9 декабря. 17:00. Хорватия – Бразилия
- 10 декабря. 21:00. Англия – Франция
- 10 декабря. 17:00. Марокко – Португалия
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