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  4. ВИДЕО. Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
07 декабря 2022, 10:27 |
1000
2

ВИДЕО. Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов

Это было 28 лет назад

07 декабря 2022, 10:27 |
1000
2
ВИДЕО. Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов

7 декабря 1994 года Бавария в Киеве обыграла Динамо со счетом 4:1. 18-летний Андрей Шевченко на 38-й минуте открыл счет в матче.

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Андрей Шевченко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Dreifus
Сейчас бы не засчитали. Там в офсайде игрок активно участвовал в эпизоде.
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