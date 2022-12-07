ВИДЕО. Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов

7 декабря 1994 года Бавария в Киеве обыграла Динамо со счетом 4:1. 18-летний Андрей Шевченко на 38-й минуте открыл счет в матче.

Рождение легенды 👏



📅 #вэтотдень в 1994 году в матче с "Баварией" свой первый гол в #ЛигаЧемпионов забил Андрей Шевченко ⚽️@jksheva7 pic.twitter.com/od3FcleCKz — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 7, 2021