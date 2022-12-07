Лига чемпионов07 декабря 2022, 10:27 |
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ВИДЕО. Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов
Это было 28 лет назад
07 декабря 2022, 10:27 |
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7 декабря 1994 года Бавария в Киеве обыграла Динамо со счетом 4:1. 18-летний Андрей Шевченко на 38-й минуте открыл счет в матче.
Рождение легенды 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 7, 2021
📅 #вэтотдень в 1994 году в матче с "Баварией" свой первый гол в #ЛигаЧемпионов забил Андрей Шевченко ⚽️@jksheva7 pic.twitter.com/od3FcleCKz
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Комментарии 2
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Сейчас бы не засчитали. Там в офсайде игрок активно участвовал в эпизоде.
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