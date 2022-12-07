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  4. Все ниже. 37-летний экс-игрок Динамо перешел в клуб четвертой лиги Бразилии
Бразилия
07 декабря 2022, 10:15 |
1021
0

Все ниже. 37-летний экс-игрок Динамо перешел в клуб четвертой лиги Бразилии

Жерсон Маграо пока не планирует прощаться с футболом

07 декабря 2022, 10:15 |
1021
0
Все ниже. 37-летний экс-игрок Динамо перешел в клуб четвертой лиги Бразилии
futebolinterior.com.br. Жерсон Маграо

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Жерсон Маграо на правах свободного агента перешел в клуб бразильской Серии D «Санту-Андре».

Контракт с ветераном «Санту-Андре» заключил сроком на один сезон.

Также в услугах Маграо была заинтересована бразильская «Португеза», но проиграла конкуренцию «Санту-Андре».

С августа минувшего года Жерсон Маграо выступал за «Итуано» из бразильской Серии В. В частности, в сезоне-2022 на счету ветерана оказалось 28 матчей, 2 гола и 3 ассиста за «Итуано» в чемпионате.

Напомним, за «Динамо» Жерсон Маграо выступал с 2009 по 2012 годы. На его счету 37 матчей, 5 голов и 6 ассистов в бело-синей футболке.

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Жерсон Маграо трансферы Санту-Андре Итуано
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Источник Futebol Interior
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