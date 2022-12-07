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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 07:10 |
147
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря

Важные события во всех видах спорта

07 декабря 2022, 07:10 |
147
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря
ФК Рух Львов

В среду, 7 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Рух Львов – Черноморец

2.17 – 3.34 – 3.44

18:00 Кристал Пэлас – Трабзонспор

1.92 – 3.68 – 3.66

19:00 Интер – РБ Зальцбург

1.64 – 4.44 – 4.34

19:00 Сельта – Боавишта

1.61 – 4.04 – 4.50

19:45 Антальяспор – Наполи

4.06 – 4.14 – 1.67

21:00 Кадис – Манчестер Юнайтед

4.76 – 4.20 – 1.62

21:00 Севилья – Монако

2.17 – 3.58 – 3.08

ТЕННИС

11:00 София Кенин – Ангелина Калинина

1.82 – 1.99

ВОЛЕЙБОЛ

21:00 Воллей Милано (Ж) – Прометей (Ж)

1.01 – 16.00

22:00 Бельско-Бяла – Барком

4.20 – 1.20

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Источник Sport.ua
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