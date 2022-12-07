Чемпионат мира07 декабря 2022, 07:10 |
147
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 декабря
Важные события во всех видах спорта
07 декабря 2022, 07:10 |
147
0
В среду, 7 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Рух Львов – Черноморец
18:00 Кристал Пэлас – Трабзонспор
19:00 Интер – РБ Зальцбург
19:00 Сельта – Боавишта
19:45 Антальяспор – Наполи
21:00 Кадис – Манчестер Юнайтед
21:00 Севилья – Монако
ТЕННИС
11:00 София Кенин – Ангелина Калинина
ВОЛЕЙБОЛ
21:00 Воллей Милано (Ж) – Прометей (Ж)
22:00 Бельско-Бяла – Барком
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 06 декабря 2022, 13:46 7
Александра получит шанс показать себя на Кубке мира
Футбол | 06 декабря 2022, 15:04 13
Стоимость вингера «Шахтера» взлетела до 40 миллионов евро
Футбол | 06.12.2022, 20:45
Футбол | 07.12.2022, 02:14
Футбол | 07.12.2022, 02:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.12.2022, 10:06
06.12.2022, 11:11
06.12.2022, 08:00 2
05.12.2022, 09:45 1
05.12.2022, 10:06 11
05.12.2022, 13:25 8
05.12.2022, 20:42
06.12.2022, 19:50 45