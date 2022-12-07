ВАЩУК: «Луческу пришел – Динамо нет. Отсутствует научная группа»
Бывший защитник киевского «Динамо» раскритиковал игру столичной команды
Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук раскритиковал игру столичной команды под руководством румынского тренера Мирчи Луческу:
«Я говорил и говорю: Луческу пришел – «Динамо» нет. Для меня Луческу – не тренер «Динамо». Нет научной группы, которую собрал Валерий Лобановский.
Подбор футболистов идет с головы. Футболисты, которых эксперты подбирают в течение 20 лет, не отвечают динамовскому духу и игре.
Ранее «Динамо» играло все матчи на победу. Сегодня они играют: авось как-то получится выиграть».
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А що Суркіси жадібні як жиди-торгаші і не хочуть брати на роботу висококласних спеціалістів у різні структури клубу - от в цьому основна проблема. Хай візьмуть приклад з Шахтаря. Так не візьмуть же!