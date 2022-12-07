ВАЩУК: «Луческу пришел – Динамо нет. Отсутствует научная группа»

Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук раскритиковал игру столичной команды под руководством румынского тренера Мирчи Луческу:

«Я говорил и говорю: Луческу пришел – «Динамо» нет. Для меня Луческу – не тренер «Динамо». Нет научной группы, которую собрал Валерий Лобановский.

Подбор футболистов идет с головы. Футболисты, которых эксперты подбирают в течение 20 лет, не отвечают динамовскому духу и игре.

Ранее «Динамо» играло все матчи на победу. Сегодня они играют: авось как-то получится выиграть».