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Украина. Премьер лига
07 декабря 2022, 04:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 05:14
335
1

ВАЩУК: «Луческу пришел – Динамо нет. Отсутствует научная группа»

Бывший защитник киевского «Динамо» раскритиковал игру столичной команды

07 декабря 2022, 04:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 05:14
335
1
ВАЩУК: «Луческу пришел – Динамо нет. Отсутствует научная группа»
LB Live. Владислав Ващук

Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук раскритиковал игру столичной команды под руководством румынского тренера Мирчи Луческу:

«Я говорил и говорю: Луческу пришел – «Динамо» нет. Для меня Луческу – не тренер «Динамо». Нет научной группы, которую собрал Валерий Лобановский.

Подбор футболистов идет с головы. Футболисты, которых эксперты подбирают в течение 20 лет, не отвечают динамовскому духу и игре.

Ранее «Динамо» играло все матчи на победу. Сегодня они играют: авось как-то получится выиграть».

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Источник Левый берег
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Комментарии 1
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Злий Глобинець
Хлопці, та Лобановського вже 20 років немає. І його наукова група теж відійшла в минуле з чисто фізичних причин.
А що Суркіси жадібні як жиди-торгаші і не хочуть брати на роботу висококласних спеціалістів у різні структури клубу - от в цьому основна проблема. Хай візьмуть приклад з Шахтаря. Так не візьмуть же!
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