Не Шахтер и не Динамо. Определена команда – зимний чемпион Украины U-19
На первой строчке турнирной таблицы находится львовский «Рух» с 38 очками
5 и 6 ноября состоялись два матча чемпионата Украины U-19, заключительные поединки осенней стадии турнира.
В турнирной таблице на первой строчке находится львовский «Рух» (38 очков), участник Юношеской лиги УЕФА.
Киевское «Динамо» – на второй позиции (36 пунктов, на игру больше от лидера), а «Шахтер» – на третьей (29 баллов, с двумя матчами в запасе).
Чемпионат Украины U-19
6 ноября. Днепр-1 U-19 – Шахтер Донецк U-19 – 0:3
7 ноября. Рух Львов U-19 – Черноморец Одесса U-19 – 2:0
Турнирная таблица (по состоянию на вечер 6 декабря)
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