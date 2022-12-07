Не Шахтер и не Динамо. Определена команда – зимний чемпион Украины U-19

5 и 6 ноября состоялись два матча чемпионата Украины U-19, заключительные поединки осенней стадии турнира.

В турнирной таблице на первой строчке находится львовский «Рух» (38 очков), участник Юношеской лиги УЕФА.

Киевское «Динамо» – на второй позиции (36 пунктов, на игру больше от лидера), а «Шахтер» – на третьей (29 баллов, с двумя матчами в запасе).

Чемпионат Украины U-19

6 ноября. Днепр-1 U-19 – Шахтер Донецк U-19 – 0:3

7 ноября. Рух Львов U-19 – Черноморец Одесса U-19 – 2:0

Турнирная таблица (по состоянию на вечер 6 декабря)