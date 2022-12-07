ЯРМОЛЕНКО: ВСУ оберегают от вражеских ракет и снарядов, от зверств нелюдей
Капитан сборной поздравил украинцев с днем Вооруженных Сил Украины
Капитан сборной Украины и эмиратского клуба «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко поздравил украинцев с днем Вооруженных Сил Украины.
«Сегодня день Вооруженных Сил Украины – особенный день для нашей страны. Фактически, сейчас каждый день в Украине – это день наших ВСУ, которые защищают нас, оберегают от вражеских ракет и снарядов, от зверств нелюдей, которые пришли на нашу землю.
Трудно выразить свою благодарность и уважение к вам, друзья. Вы ежедневно готовы отдать самое дорогое, что у вас есть, ради своей страны и наших людей.
Низкий поклон вам, ребята, пусть хранит вас Бог. Мы обязательно победим, потому что у нас самые сильные, самые крутые ВСУ и наша невероятно сильная нация. Слава ВСУ! Слава Украине! Героям Слава!»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022