ЯРМОЛЕНКО: ВСУ оберегают от вражеских ракет и снарядов, от зверств нелюдей

Капитан сборной Украины и эмиратского клуба «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко поздравил украинцев с днем Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня день Вооруженных Сил Украины – особенный день для нашей страны. Фактически, сейчас каждый день в Украине – это день наших ВСУ, которые защищают нас, оберегают от вражеских ракет и снарядов, от зверств нелюдей, которые пришли на нашу землю.

Трудно выразить свою благодарность и уважение к вам, друзья. Вы ежедневно готовы отдать самое дорогое, что у вас есть, ради своей страны и наших людей.

Низкий поклон вам, ребята, пусть хранит вас Бог. Мы обязательно победим, потому что у нас самые сильные, самые крутые ВСУ и наша невероятно сильная нация. Слава ВСУ! Слава Украине! Героям Слава!»