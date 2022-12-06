Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марокканцы повторили рекорд сборной Украины
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 23:02 | Обновлено 06 декабря 2022, 23:16
1051
2

Марокканцы повторили рекорд сборной Украины

«Атласские львы» всухую выиграли серию пенальти у Испании

06 декабря 2022, 23:02 | Обновлено 06 декабря 2022, 23:16
1051
2
Марокканцы повторили рекорд сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Марокко – Испания (0:0; пен 3:0) третий раз в истории мировых первенств победитель в серии послематчевых пенальти определился после 7-го удара. В 1986 году ФРГ выиграло в четвертьфинале у Мексики со счетом 4:1, а на ЧМ-2006 Украина в 1/8 финала всухую, как и ныне «атласские львы», взяла верх над Швейцарией – 3:0.

К слову, Испания после игры с марокканцами вышла в «рекордсмены» мундиалей, потерпев четвертое поражение в пенальтийских сериях. В четвертьфинале ЧМ-1986 «Фурия роха» уступила Бельгии (4:5), в 1/4 финала ЧМ-2022 – Южной Корее (3:5), а в 1/8-й ЧМ-2018 – России (3:4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Полузащитник сборной Хорватии побил свой же рекорд на чемпионатах мира
Источник: Тухель может заменить Флика у руля сборной Германии
Сборная Марокко – четвертая африканская команда в 1/4 финала в истории ЧМ
цифры и факты ЧМ-2022 по футболу сборная Марокко по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучше всех в плей-офф. Защита Марокко отлично показывает себя на ЧМ-2022
Футбол | 06 декабря 2022, 21:55 0
Лучше всех в плей-офф. Защита Марокко отлично показывает себя на ЧМ-2022
Лучше всех в плей-офф. Защита Марокко отлично показывает себя на ЧМ-2022

Марокканцы пропустили всего 1 гол за 4 матча на этом Мундиале

Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча
Футбол | 06 декабря 2022, 20:45 3
Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча
Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Футбол | 06.12.2022, 22:54
Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Футбол | 06.12.2022, 23:59
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко
Футбол | 06.12.2022, 15:04
Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко
Мудрик – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt со времен Шевченко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
WladWest
Как- то приятно, когда этих  самоуверенных мокают мордой в парашу.
Ответить
+1
an52
А хто та збірна, яка все ж примудралася програти серію пенальті іспанцям?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
05.12.2022, 17:59 1
Футбол
ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ
ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ
06.12.2022, 12:28 4
Бокс
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
05.12.2022, 06:05 12
Футбол
Новый ракетный удар. Силы ПВО Украины рассказали о количестве ракет
Новый ракетный удар. Силы ПВО Украины рассказали о количестве ракет
05.12.2022, 19:11 1
Война
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
05.12.2022, 07:17 13
Бокс
Александр УСИК: «Главное – мотор, а не рама. Я буду тренироваться»
Александр УСИК: «Главное – мотор, а не рама. Я буду тренироваться»
05.12.2022, 12:20
Бокс
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
05.12.2022, 13:25 8
Футбол
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности