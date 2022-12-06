Марокканцы повторили рекорд сборной Украины

В матче Марокко – Испания (0:0; пен 3:0) третий раз в истории мировых первенств победитель в серии послематчевых пенальти определился после 7-го удара. В 1986 году ФРГ выиграло в четвертьфинале у Мексики со счетом 4:1, а на ЧМ-2006 Украина в 1/8 финала всухую, как и ныне «атласские львы», взяла верх над Швейцарией – 3:0.

К слову, Испания после игры с марокканцами вышла в «рекордсмены» мундиалей, потерпев четвертое поражение в пенальтийских сериях. В четвертьфинале ЧМ-1986 «Фурия роха» уступила Бельгии (4:5), в 1/4 финала ЧМ-2022 – Южной Корее (3:5), а в 1/8-й ЧМ-2018 – России (3:4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ