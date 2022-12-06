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  4. Матч жизни. Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 22:38 |
1410
1

Матч жизни. Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира

Форвард «Бенфики» максимально воспользовался своим шансом

06 декабря 2022, 22:38 |
1410
1
Матч жизни. Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

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На 67-й минуте игры форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который в стартовом составе заменил Криштиану Роналду, оформил хет-трик в этой встрече.

Ассистировал на Жоау Феликс из «Атлетико».

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Источник Sport.ua
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Угадал тренер с заменой Роналду .)))
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