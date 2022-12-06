Матч жизни. Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

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На 67-й минуте игры форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который в стартовом составе заменил Криштиану Роналду, оформил хет-трик в этой встрече.

Ассистировал на Жоау Феликс из «Атлетико».