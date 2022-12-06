Чемпионат мира06 декабря 2022, 22:32 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:33
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Аканджи забил гол престижа в матче с Португалией
Защитник «Манчестер Сити» сумел подсластить горечь от разгромного поражения
06 декабря 2022, 22:32 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:33
327
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Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.
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На 58-й минуте защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи оказался в нужном месте после навеса с углового и добил мяч в пустые ворота.
К сожалению для швейцарцев, это случилось уже при счете 0:4.
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