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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 22:32 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:33
327
0

Аканджи забил гол престижа в матче с Португалией

Защитник «Манчестер Сити» сумел подсластить горечь от разгромного поражения

06 декабря 2022, 22:32 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:33
327
0
Аканджи забил гол престижа в матче с Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

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На 58-й минуте защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи оказался в нужном месте после навеса с углового и добил мяч в пустые ворота.

К сожалению для швейцарцев, это случилось уже при счете 0:4.

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Источник Sport.ua
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