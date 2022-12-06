Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист для Рамуша. Геррейру забил четвертый гол в ворота сборной Швейцарии
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 22:25 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:28
366
0

Ассист для Рамуша. Геррейру забил четвертый гол в ворота сборной Швейцарии

Португальцы неожиданно легко уничтожают соперников

06 декабря 2022, 22:25 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:28
366
0
Ассист для Рамуша. Геррейру забил четвертый гол в ворота сборной Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Геррейру

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 55-й минуте игры защитник «Боруссии Д» Рафаэл Геррейру отметился четвретым голом в ворота сборной Швейцарии.

Ассистировал ему форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который до этого успел оформить дубль.

По теме:
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Марокканцы повторили рекорд сборной Украины
21-летний Рамуш повторил невероятное достижение Мирослава Клозе
сборная Португалии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор Португалия - Швейцария Рафаэл Геррейру Гонсалу Рамуш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Бокс | 05 декабря 2022, 20:29 5
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»

Состоится ли бой за все титулы?

«Я стал объектом нападок». Это'О прокомментировал скандальный инцидент
Футбол | 06 декабря 2022, 18:40 0
«Я стал объектом нападок». Это'О прокомментировал скандальный инцидент
«Я стал объектом нападок». Это'О прокомментировал скандальный инцидент

Легендарный футболист принес извинения

«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
Футбол | 05.12.2022, 21:54
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
Футбол | 06.12.2022, 12:33
32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
32 или 48: катарский катарсис, или Какой формат мундиаля оптимален?
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 06.12.2022, 11:11
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый ракетный удар. Силы ПВО Украины рассказали о количестве ракет
Новый ракетный удар. Силы ПВО Украины рассказали о количестве ракет
05.12.2022, 19:11 1
Война
ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
ВИДЕО. Ночью в россии прогремели взрывы на двух аэродромах
05.12.2022, 10:06 11
Война
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
04.12.2022, 19:00 25
Футбол
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
05.12.2022, 08:39
Бокс
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
05.12.2022, 20:42
Футбол
«Он трогал мою грудь, ягодицы». У главы тенниса Польши большие проблемы
«Он трогал мою грудь, ягодицы». У главы тенниса Польши большие проблемы
04.12.2022, 20:01 3
Теннис
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
05.12.2022, 13:25 8
Футбол
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности