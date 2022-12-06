Чемпионат мира06 декабря 2022, 22:25 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:28
366
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Ассист для Рамуша. Геррейру забил четвертый гол в ворота сборной Швейцарии
Португальцы неожиданно легко уничтожают соперников
06 декабря 2022, 22:25 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:28
366
0
Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.
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На 55-й минуте игры защитник «Боруссии Д» Рафаэл Геррейру отметился четвретым голом в ворота сборной Швейцарии.
Ассистировал ему форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который до этого успел оформить дубль.
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