Ассист для Рамуша. Геррейру забил четвертый гол в ворота сборной Швейцарии

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

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На 55-й минуте игры защитник «Боруссии Д» Рафаэл Геррейру отметился четвретым голом в ворота сборной Швейцарии.

Ассистировал ему форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который до этого успел оформить дубль.