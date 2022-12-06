Чемпионат мира06 декабря 2022, 22:17 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:59
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ВИДЕО. Без Роналду лучше. Гонсало Рамуш оформил дубль в матче со Швейцарией
Форвард «Бенфики» в огне
06 декабря 2022, 22:17 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:59
1419
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Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.
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На 51-й минуте игры форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который в стартовом составе заменил Криштиану Роналду, оформил дубль в этой встрече.
Ассистировал на Рамуша Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед».
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