РАФИНЬЯ: «Неймар – лучший футболист мира»

Вингер сборной Бразилии Рафинья Диас оценил свои выступления на турнире и поделился мнением по поводу по поводу лидера команды, Неймара:

«Признаюсь, меня немного беспокоит, что я не забиваю, но это не меняет моего отношения к игре. Я делаю всё возможное для сборной. Если забью, буду счастлив, но самое главное — пройти дальше в турнире.

Неймар — лучший футболист мира. Все его команды хотят, чтобы он выходил на поле. Любой, кто считает, что Неймар больше занят делами за пределами поля, понятия не имеет, о чём говорит, и ничего не понимает в футболе».