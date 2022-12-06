РАФИНЬЯ: «Неймар – лучший футболист мира»
Вингер сборной Бразилии – о своем партнере по команде
Вингер сборной Бразилии Рафинья Диас оценил свои выступления на турнире и поделился мнением по поводу по поводу лидера команды, Неймара:
«Признаюсь, меня немного беспокоит, что я не забиваю, но это не меняет моего отношения к игре. Я делаю всё возможное для сборной. Если забью, буду счастлив, но самое главное — пройти дальше в турнире.
Неймар — лучший футболист мира. Все его команды хотят, чтобы он выходил на поле. Любой, кто считает, что Неймар больше занят делами за пределами поля, понятия не имеет, о чём говорит, и ничего не понимает в футболе».
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