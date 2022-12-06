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  4. РАФИНЬЯ: «Неймар – лучший футболист мира»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 18:58 |
422
0

РАФИНЬЯ: «Неймар – лучший футболист мира»

Вингер сборной Бразилии – о своем партнере по команде

06 декабря 2022, 18:58 |
422
0
РАФИНЬЯ: «Неймар – лучший футболист мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Вингер сборной Бразилии Рафинья Диас оценил свои выступления на турнире и поделился мнением по поводу по поводу лидера команды, Неймара:

«Признаюсь, меня немного беспокоит, что я не забиваю, но это не меняет моего отношения к игре. Я делаю всё возможное для сборной. Если забью, буду счастлив, но самое главное — пройти дальше в турнире.

Неймар — лучший футболист мира. Все его команды хотят, чтобы он выходил на поле. Любой, кто считает, что Неймар больше занят делами за пределами поля, понятия не имеет, о чём говорит, и ничего не понимает в футболе».

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Рафинья Диас Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник A Bola
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