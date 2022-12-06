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  4. Луи ВАН ГАЛ: «Мы хотим отомстить Аргентине»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 17:54 |
445
0

Луи ВАН ГАЛ: «Мы хотим отомстить Аргентине»

Тренер сборной Нидерландов – о четвертьфинале ЧМ-2022

06 декабря 2022, 17:54 |
445
0
Луи ВАН ГАЛ: «Мы хотим отомстить Аргентине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи Ван Гал

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины (9 декабря):

«Мы не можем довольствоваться четвертьфиналом, потому что хотим быть чемпионами мира. Я имею в виду, что мы можем стать чемпионами мира, а не то, что мы ими обязательно станем. Но всё возможно. В конце концов, если мы не пройдём дальше, мы не сможем сказать, что потерпели неудачу.

Нам нужно свести счёты с Аргентиной. Месси — игрок, который может решить исход игры самостоятельно. В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить».

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Источник A Bola
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