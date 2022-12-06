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  4. ФОТО. Надаль с пивом болеет за Испанию в матче с Марокко
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 17:34 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:57
1406
2

ФОТО. Надаль с пивом болеет за Испанию в матче с Марокко

Легендарный теннисист смотрит чемпионат мира

06 декабря 2022, 17:34 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:57
1406
2
ФОТО. Надаль с пивом болеет за Испанию в матче с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Сегодня, 6 декабря, сборная Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре играет с Марокко.

«Фурию роху» Луиса Энрике в матче с Марокко поддерживает в том числе и звездный теннисист Рафаэль Надаль, который известен как большой фанат мадридского «Реала». По такому поводу Надаль даже позволил себе выпить бутылку пива:

«Готовы к игре. Вперед, Испания», – написал Надаль у себя в Инстаграме.

LIVE-трансляція матчу Іспанія - Марокко Parimatch Ukraine!

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Комментарии 2
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Cruijff
Рафа вичекав чергу за півасом, під сирену, приготувався до матчу, а тут раз і світло вимкнули, і з мобільного не розкинеш. 
Але то хіба в кошмарі))
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Xzibit11
Пиво без водки - деньги на ветер...
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