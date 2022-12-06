Чемпионат мира06 декабря 2022, 17:34 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:57
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ФОТО. Надаль с пивом болеет за Испанию в матче с Марокко
Легендарный теннисист смотрит чемпионат мира
06 декабря 2022, 17:34 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:57
1406
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Сегодня, 6 декабря, сборная Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре играет с Марокко.
«Фурию роху» Луиса Энрике в матче с Марокко поддерживает в том числе и звездный теннисист Рафаэль Надаль, который известен как большой фанат мадридского «Реала». По такому поводу Надаль даже позволил себе выпить бутылку пива:
«Готовы к игре. Вперед, Испания», – написал Надаль у себя в Инстаграме.
LIVE-трансляція матчу Іспанія - Марокко Parimatch Ukraine!
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Але то хіба в кошмарі))