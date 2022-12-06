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  4. Игрок Дженоа получил 6-летний тюремный срок за изнасилование
Италия
06 декабря 2022, 17:09 |
693
0

Игрок Дженоа получил 6-летний тюремный срок за изнасилование

Маноло Портанова окажется за решеткой

06 декабря 2022, 17:09 |
693
0
Игрок Дженоа получил 6-летний тюремный срок за изнасилование
Getty Images/Global Images Ukraine. Маноло Портанова

Атакующий полузащитник «Дженоа» Маноло Портанова был приговорен к 6 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в изнасиловании 21-летней девушки.

Инцидент произошел 30 мая 2021 года во время вечеринки в Сиене. Аналогичный срок по делу получил и родной дядя Портановы. Отец Портановы, Даниэле, также был известным в свое время футболистом. Известен прежде всего по выступлениями за «Сиену», также защищал цвета «Наполи», «Дженоа», «Болоньи» и других клубов.

Маноло Портанова является воспитанником «Ювентуса» и успел провести за первую команде 4 матча. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего хавбека 1 гол и 2 ассиста в 14 матчах за «Дженоа» во всех турнирах.

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Маноло Портанова Дженоа изнасилование
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Источник ANSA
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