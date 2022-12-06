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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Никто не может закрыть Месси самостоятельно»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 16:21 |
317
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Никто не может закрыть Месси самостоятельно»

Защитник сборной Нидерландов – о матче против Аргентины

06 декабря 2022, 16:21 |
317
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Никто не может закрыть Месси самостоятельно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ван Дейк

Ключевой защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины (9 декабря) и игры против Лионеля Месси:

«Сложность в том, что когда мы атакуем, он отдыхает где-то в углу или что-то в этом роде. Нужно быть очень острыми с точки зрения организации защиты. Они всегда ищут его, чтобы попытаться усложнить нам задачу в контратаках.

Это не ван Дейк против Месси и не матч Нидерландов с Месси, а игра Нидерландов и Аргентины. Никто не может закрыть его самостоятельно, нам придётся придумать хороший план».

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Источник Goal.com
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