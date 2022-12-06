Вирджил ВАН ДЕЙК: «Никто не может закрыть Месси самостоятельно»

Ключевой защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины (9 декабря) и игры против Лионеля Месси:

«Сложность в том, что когда мы атакуем, он отдыхает где-то в углу или что-то в этом роде. Нужно быть очень острыми с точки зрения организации защиты. Они всегда ищут его, чтобы попытаться усложнить нам задачу в контратаках.

Это не ван Дейк против Месси и не матч Нидерландов с Месси, а игра Нидерландов и Аргентины. Никто не может закрыть его самостоятельно, нам придётся придумать хороший план».