Вирджил ВАН ДЕЙК: «Никто не может закрыть Месси самостоятельно»
Защитник сборной Нидерландов – о матче против Аргентины
Ключевой защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины (9 декабря) и игры против Лионеля Месси:
«Сложность в том, что когда мы атакуем, он отдыхает где-то в углу или что-то в этом роде. Нужно быть очень острыми с точки зрения организации защиты. Они всегда ищут его, чтобы попытаться усложнить нам задачу в контратаках.
Это не ван Дейк против Месси и не матч Нидерландов с Месси, а игра Нидерландов и Аргентины. Никто не может закрыть его самостоятельно, нам придётся придумать хороший план».
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