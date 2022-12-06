Франция06 декабря 2022, 15:30 |
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ПСЖ продлит контракт с Верратти
Соглашение будет подписано в ближайшее время
06 декабря 2022, 15:30 |
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«ПСЖ» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником команды Марко Верратти. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Текущий контракт рассчитан до лета 2024 года. Новое соглашение будет рассчитано на два года дольше – до лета 2026 года.
Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего итальянского хавбека 1 ассист в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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