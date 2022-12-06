ПСЖ продлит контракт с Верратти

«ПСЖ» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником команды Марко Верратти. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Текущий контракт рассчитан до лета 2024 года. Новое соглашение будет рассчитано на два года дольше – до лета 2026 года.

Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего итальянского хавбека 1 ассист в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.