Артем ДОВБИК: «Днепр-1 просто так никому ничего в УПЛ не отдаст»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик оценил свою игру в первой части сезона, а также результаты команды, которая ушла на перерыв лидером чемпионата Украины.

«Себе пятерку за первую часть сезона не поставлю. Где-то четверку себе поставлю, много моментов не использовал. Что касается команды, то мы где-то настраивали себя на топ-3, не на первое место. Но постепенно стало приходить понимание, что просто так мы никому ничего не отдадим».

«Всех прямых конкурентов мы обыграли, однако во второй части чемпионата все только начнется. «Днепру-1» нужно усилить состав, потому что многие в конце играли на уколах, было тяжело», — сказал Довбик в интервью Игорю Бурбасу.