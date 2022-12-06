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Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 12:12 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:39
457
0

Артем ДОВБИК: «Днепр-1 просто так никому ничего в УПЛ не отдаст»

Команда лидирует в чемпионате

06 декабря 2022, 12:12 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:39
457
0
Артем ДОВБИК: «Днепр-1 просто так никому ничего в УПЛ не отдаст»
ФК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик оценил свою игру в первой части сезона, а также результаты команды, которая ушла на перерыв лидером чемпионата Украины.

«Себе пятерку за первую часть сезона не поставлю. Где-то четверку себе поставлю, много моментов не использовал. Что касается команды, то мы где-то настраивали себя на топ-3, не на первое место. Но постепенно стало приходить понимание, что просто так мы никому ничего не отдадим».

«Всех прямых конкурентов мы обыграли, однако во второй части чемпионата все только начнется. «Днепру-1» нужно усилить состав, потому что многие в конце играли на уколах, было тяжело», — сказал Довбик в интервью Игорю Бурбасу.

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Артем Довбик Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
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