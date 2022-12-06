Калинина и Костюк - в основной сетке Australian Open
Две украинки смогут начать турнир с основной сетки
Стало известно, что украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк находятся в списке на выступление в основной сетке Australian Open-2023.
Из топ-100 мирового рейтинга заявку на участие не подали Симона Халеп (допинг) и Дарья Сэвилл (травма). В альтернативном списке украинки Катерина Байндл и Даяна Ястремская находятся на второй и третьей позиции соответственно.
Калинина выступит на турнире пятый раз, а Костюк - шестой.
Australian Open-2023 стартует 16 января.
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