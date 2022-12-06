Калинина и Костюк - в основной сетке Australian Open

Стало известно, что украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк находятся в списке на выступление в основной сетке Australian Open-2023.

Из топ-100 мирового рейтинга заявку на участие не подали Симона Халеп (допинг) и Дарья Сэвилл (травма). В альтернативном списке украинки Катерина Байндл и Даяна Ястремская находятся на второй и третьей позиции соответственно.

Калинина выступит на турнире пятый раз, а Костюк - шестой.

Australian Open-2023 стартует 16 января.