Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина и Костюк - в основной сетке Australian Open
Australian Open
06 декабря 2022, 11:13 |
507
0

Калинина и Костюк - в основной сетке Australian Open

Две украинки смогут начать турнир с основной сетки

06 декабря 2022, 11:13 |
507
0
Калинина и Костюк - в основной сетке Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Стало известно, что украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк находятся в списке на выступление в основной сетке Australian Open-2023.

Из топ-100 мирового рейтинга заявку на участие не подали Симона Халеп (допинг) и Дарья Сэвилл (травма). В альтернативном списке украинки Катерина Байндл и Даяна Ястремская находятся на второй и третьей позиции соответственно.

Калинина выступит на турнире пятый раз, а Костюк - шестой.

Australian Open-2023 стартует 16 января.

По теме:
Рейтинг WTA. Даяна Ястремская вернулась в первую сотню
КАЛИНИНА: «В сентябре я впервые побывала дома – это были лучшие 7 дней»
ФОТО. Ястремская показала форму, выполненную в патриотических цветах
Australian Open Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катерина Байндл (Козлова)
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Футбол | 05 декабря 2022, 13:25 8
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира

Иногда и великим не удается оказаться на истинном празднике жизни, коим является мундиаль…

ВИДЕО. Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона
Футбол | 06 декабря 2022, 11:11 2
ВИДЕО. Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона
ВИДЕО. Это′О ногой ударил мужчину, снимавшего его возле стадиона

Посол ФИФА попал в скандал

Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Футбол | 05.12.2022, 17:59
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае
Теннис | 05.12.2022, 13:59
36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае
36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 06.12.2022, 08:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
04.12.2022, 19:51 15
Футбол
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
05.12.2022, 20:29 5
Бокс
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
04.12.2022, 19:00 25
Футбол
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00
Футбол
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
05.12.2022, 19:44 30
Футбол
Новый ракетный удар. Силы ПВО Украины рассказали о количестве ракет
Новый ракетный удар. Силы ПВО Украины рассказали о количестве ракет
05.12.2022, 19:11 1
Война
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
05.12.2022, 08:39
Бокс
ВИДЕО. Фьюри и Чисора вместе съели по большому бургеру после боя
ВИДЕО. Фьюри и Чисора вместе съели по большому бургеру после боя
04.12.2022, 09:42 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности