Игорь СУРКИС: «Уверен, Динамо до последнего будет бороться за титул»
Президент уверен, что еще ничего не потеряно
Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис уверен, что команда во второй части чемпионата Украины будет участником гонки за первое место УПЛ.
«Мы отыграли все туры, кто-то не отыграл. Мы же тоже могли не играть где-то, мы тоже участники еврокубков. У кого-то 13 туров, у другого - 14 матчей. «Шахтер» был на хорошем ходу на старте сезона, а сейчас был не так силен».
«Я не сомневаюсь, что до последнего тура будем бороться за чемпионство», — сказал Суркис.
Киевляне ушли на перерыв на 3-м месте, отставая от «Днепра-1» на 5 очков.
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