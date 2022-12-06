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  4. Игорь СУРКИС: «Уверен, Динамо до последнего будет бороться за титул»
Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 10:50 |
514
1

Игорь СУРКИС: «Уверен, Динамо до последнего будет бороться за титул»

Президент уверен, что еще ничего не потеряно

06 декабря 2022, 10:50 |
514
1
Игорь СУРКИС: «Уверен, Динамо до последнего будет бороться за титул»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис уверен, что команда во второй части чемпионата Украины будет участником гонки за первое место УПЛ.

«Мы отыграли все туры, кто-то не отыграл. Мы же тоже могли не играть где-то, мы тоже участники еврокубков. У кого-то 13 туров, у другого - 14 матчей. «Шахтер» был на хорошем ходу на старте сезона, а сейчас был не так силен».

«Я не сомневаюсь, что до последнего тура будем бороться за чемпионство», — сказал Суркис.

Киевляне ушли на перерыв на 3-м месте, отставая от «Днепра-1» на 5 очков.

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Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу
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Источник Циганик LIVE
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Злий Глобинець
Краще не треба. Третє-четверте місце ваше законне. Ліпше достойно виступити в ЛК, ніж ганьбитися в ЛЄ.
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