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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 10:24 | Обновлено 06 декабря 2022, 10:27
97
0

Ольга ХАРЛАН: «Хочу сделать все возможное, чтобы отстроить Николаев»

Украинская саблистка рассказала, что планирует сделать после победы в войне

06 декабря 2022, 10:24 | Обновлено 06 декабря 2022, 10:27
97
0
Ольга ХАРЛАН: «Хочу сделать все возможное, чтобы отстроить Николаев»
Instagram. Ольга Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, что хочет сделать сразу после победы Украины в войне с рф.

«Многое хочется сделать. Однако больше всего хочу поехать в родной Николаев, чтобы своими глазами увидеть, что россия сделала с моим городом. Хочу поехать туда на долгое время и сделать все возможное, чтобы отстроить его.

Конечно, встречусь со своими родными – с бабушкой и дедушкой. В такие минуты очень хочется быть рядом с ними. Хочется прогуляться по Киеву без сирен, пройтись по улочкам Подола, поехать в Карпаты. Наконец поспать в своей постели, чтобы, проснувшись, увидеть из окна длинные пробки.

Хочется вернуться к своей привычной жизни, хотя она такой никогда не будет…» - сказала Харлан.

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