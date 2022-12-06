Ольга ХАРЛАН: «Хочу сделать все возможное, чтобы отстроить Николаев»
Украинская саблистка рассказала, что планирует сделать после победы в войне
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, что хочет сделать сразу после победы Украины в войне с рф.
«Многое хочется сделать. Однако больше всего хочу поехать в родной Николаев, чтобы своими глазами увидеть, что россия сделала с моим городом. Хочу поехать туда на долгое время и сделать все возможное, чтобы отстроить его.
Конечно, встречусь со своими родными – с бабушкой и дедушкой. В такие минуты очень хочется быть рядом с ними. Хочется прогуляться по Киеву без сирен, пройтись по улочкам Подола, поехать в Карпаты. Наконец поспать в своей постели, чтобы, проснувшись, увидеть из окна длинные пробки.
Хочется вернуться к своей привычной жизни, хотя она такой никогда не будет…» - сказала Харлан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский наставник – о Неймаре и игре своей команды
И рассчитывает на Ваната