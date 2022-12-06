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  4. Тренер Марокко: «Мы очень хорошо знаем Испанию»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 07:56 |
343
1

Тренер Марокко: «Мы очень хорошо знаем Испанию»

Валид Реграги – о сопернике по 1/8 финала ЧМ-2022

06 декабря 2022, 07:56 |
343
1
Тренер Марокко: «Мы очень хорошо знаем Испанию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Редраги

Главный тренер сборной Марокко Валид Редраги поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 против национальной команды Испании.

«Это будет очень сложный матч, мы будем противостоять одной из лучших команд мира и фавориту на победу в турнире. Если мы выбьем их, это будет сюрприз для нас, для всей страны.

Мы очень хорошо знаем оппонента. У нас много игроков, играющих в Испании. Не ищем мотивации в том, что пишет испанская пресса. Просто выходим играть и все.

Мне нравится футбольная культура, которая много лет никогда не меняет отношения – таки-така. Вы всегда можете узнать, что играет Испания. Это шанс, чтобы оставить след в истории марокканского футбола, но я не хочу чрезмерного давления на игроков», – сказал Реграги.

Матч Марокко – Испания состоится во вторник, 6 декабря. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник Marca
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Потому то на вас испанцы и вышли.
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