Артем ДОВБИК: «Мы бы выступили на ЧМ-2022 лучше, чем Уэльс»
Форвард сборной Украины – о провале валлийцев в Катаре
Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик высказался о результатах чемпионата мира 2022.
– Губы или локти не кусаешь, что на этом чемпионате мира нет Украины?
– Да, я смотрю и думаю, что мы бы выступили лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то скребет внутри.
– Какое твое мнение: заслуживает ли Петраков новый контракт?
– Это не мое дело. Не хочу об этом говорить, потому что я игрок, – ответил Довбик.
Напомним, сборная Уэльса покинула Мундиаль в Катаре после группового раунда, набрав в трех поединках лишь одно очко.
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