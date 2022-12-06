Артем ДОВБИК: «Мы бы выступили на ЧМ-2022 лучше, чем Уэльс»

Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик высказался о результатах чемпионата мира 2022.

– Губы или локти не кусаешь, что на этом чемпионате мира нет Украины?

– Да, я смотрю и думаю, что мы бы выступили лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то скребет внутри.

– Какое твое мнение: заслуживает ли Петраков новый контракт?

– Это не мое дело. Не хочу об этом говорить, потому что я игрок, – ответил Довбик.

Напомним, сборная Уэльса покинула Мундиаль в Катаре после группового раунда, набрав в трех поединках лишь одно очко.