СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Важные события во всех видах спорта
Во вторник, 6 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Атлетик – Вальядолид
17:00 Марокко – Испания
21:00 Португалия – Швейцария
21:00 Кембридж Юнайтед – Вест Хэм
ТЕННИС
11:00 Виктория Кузьмова – Катерина Володько
17:30 Даяна Ястремская – София Кенин
20:30 Катрина Скотт – Ангелина Калинина
БАСКЕТБОЛ
20:30 Бур – Прометей
19:00 Будивельник – Говерла
ГАНДБОЛ
21:45 Аквас Сантас – Мотор
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский наставник – о Неймаре и игре своей команды
Известный промоутер объяснил, почему Александр Усик так опасен для Тайсона Фьюри