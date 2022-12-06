СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

Во вторник, 6 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Атлетик – Вальядолид

2.01 – 3.68 – 3.36

17:00 Марокко – Испания

6.80 – 4.22 – 1.56

21:00 Португалия – Швейцария

1.91 – 3.48 – 4.62

21:00 Кембридж Юнайтед – Вест Хэм

5.70 – 4.50 – 1.41

ТЕННИС

11:00 Виктория Кузьмова – Катерина Володько

1.39 – 2.85

17:30 Даяна Ястремская – София Кенин

2.28 – 1.61

20:30 Катрина Скотт – Ангелина Калинина

3.08 – 1.36

БАСКЕТБОЛ

20:30 Бур – Прометей

1.43 – 2.77

19:00 Будивельник – Говерла

1.04 – 9.60

ГАНДБОЛ

21:45 Аквас Сантас – Мотор

2.05 – 8.60 – 2.12