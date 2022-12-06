Завацкая проиграла в первом круге турнира в Анже
Украинку постигла неудача
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№312 WTA) на старте турнира WTA 125 во французском Анже потерпела неудачу. Огорчила ее местная теннисистка Джессика Понше (№172 WTA).
Теннисистки бились на корте три с половиной часа, сыграли 38 геймов в трех сетах. В итоге, Завацкая была вынуждена капитулировать.
WTA 125. Анже. Первый круг
Джессика Понше (Франция) – Катарина Завацкая (Украина) – 7:5, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3)
Заметим, что в Анже выступят еще две украинские представительницы. Первая ракетка Украины Ангелина Калинина сыграет в первом раунде с американкой Катриной Скотт, а Даяна Ястремская стартует встречей с другой американкой Софией Кенин.
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