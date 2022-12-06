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WTA
06 декабря 2022, 05:16 |
94
0

Завацкая проиграла в первом круге турнира в Анже

Украинку постигла неудача

06 декабря 2022, 05:16 |
94
0
Завацкая проиграла в первом круге турнира в Анже
Twitter. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№312 WTA) на старте турнира WTA 125 во французском Анже потерпела неудачу. Огорчила ее местная теннисистка Джессика Понше (№172 WTA).

Теннисистки бились на корте три с половиной часа, сыграли 38 геймов в трех сетах. В итоге, Завацкая была вынуждена капитулировать.

WTA 125. Анже. Первый круг

Джессика Понше (Франция) Катарина Завацкая (Украина) 7:5, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3)

Заметим, что в Анже выступят еще две украинские представительницы. Первая ракетка Украины Ангелина Калинина сыграет в первом раунде с американкой Катриной Скотт, а Даяна Ястремская стартует встречей с другой американкой Софией Кенин.

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Источник Sport.ua
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