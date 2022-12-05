Брель ЭМБОЛО: «Для нас большая честь играть против Роналду»

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии (6 декабря):

«Криштиану — это источник вдохновения для всех. Это внушительная фигура в современном футболе. Мы учимся у него как у человека и как у игрока. Для нас большая честь играть против него. Ещё хотелось бы выделить Мбаппе, он невероятен. Ему всего 23 года, но он тоже пример для меня.

Что касается предстоящего матча, цель — добиться победы. Я могу использовать свою скорость, чтобы помочь команде выйти в следующий раунд. Однако не стоит забывать, что защита соперника на очень высоком уровне».