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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 23:13 |
241
0

Брель ЭМБОЛО: «Для нас большая честь играть против Роналду»

Форвард сборной Швейцарии – о матче против Португалии

05 декабря 2022, 23:13 |
241
0
Брель ЭМБОЛО: «Для нас большая честь играть против Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брель Эмболо

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии (6 декабря):

«Криштиану — это источник вдохновения для всех. Это внушительная фигура в современном футболе. Мы учимся у него как у человека и как у игрока. Для нас большая честь играть против него. Ещё хотелось бы выделить Мбаппе, он невероятен. Ему всего 23 года, но он тоже пример для меня.

Что касается предстоящего матча, цель — добиться победы. Я могу использовать свою скорость, чтобы помочь команде выйти в следующий раунд. Однако не стоит забывать, что защита соперника на очень высоком уровне».

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Брель Эмболо сборная Швейцарии по футболу Португалия - Швейцария сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу Криштиану Роналду
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Источник Mundo Deportivo
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