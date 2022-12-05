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  4. «Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 22:12 |
916
1

«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо

И рассчитывает на Ваната

05 декабря 2022, 22:12 |
916
1
«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис надеется, что зимой клубу удастся подписать игрока на позицию форварда, однако рассчитывает на прогресс Владислава Ваната.

«Будем искать нападающего. Но есть проблема - мало кто хочет ехать в Украину. Для количества покупать не будем, у нас хватает игроков, но выйти и усилить особо некому».

«Вот Ванату доверил Луческу, а после сборов он будет еще сильнее», — сказал Суркис.

По итогам первой части сезона УПЛ лучшими бомбардирами команды являются хавбеки Виталий Буяльский и Виктор Цыганков - 10 и 6 голов соответственно.

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Игорь Суркис Динамо Киев Владислав Ванат Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Marcus
Давно чути не було, але час ще є. Зазвичай так починає шукати в грудні, а літом знаходить когось в африканському спортінтернаті, каже шо новий Шеффченко. Ну з осені ми бачимо все це. Роки біжать а суркіс так жадібною гнидою і залишається.
Як болісно за цим всім дивитись…
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