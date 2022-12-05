«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис надеется, что зимой клубу удастся подписать игрока на позицию форварда, однако рассчитывает на прогресс Владислава Ваната.

«Будем искать нападающего. Но есть проблема - мало кто хочет ехать в Украину. Для количества покупать не будем, у нас хватает игроков, но выйти и усилить особо некому».

«Вот Ванату доверил Луческу, а после сборов он будет еще сильнее», — сказал Суркис.

По итогам первой части сезона УПЛ лучшими бомбардирами команды являются хавбеки Виталий Буяльский и Виктор Цыганков - 10 и 6 голов соответственно.