«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
И рассчитывает на Ваната
Президент «Динамо» Игорь Суркис надеется, что зимой клубу удастся подписать игрока на позицию форварда, однако рассчитывает на прогресс Владислава Ваната.
«Будем искать нападающего. Но есть проблема - мало кто хочет ехать в Украину. Для количества покупать не будем, у нас хватает игроков, но выйти и усилить особо некому».
«Вот Ванату доверил Луческу, а после сборов он будет еще сильнее», — сказал Суркис.
По итогам первой части сезона УПЛ лучшими бомбардирами команды являются хавбеки Виталий Буяльский и Виктор Цыганков - 10 и 6 голов соответственно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иногда и великим не удается оказаться на истинном празднике жизни, коим является мундиаль…
Стали известны составы команд на матч
Як болісно за цим всім дивитись…