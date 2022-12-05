ВИДЕО. 4:0! Бразилия продолжает издеваться над корейцами

Еще до перерыва сборная Бразилии забила четвертый гол в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

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На 36-й минуте после паса Винисиуса Жуниора голом отличился Лукас Пакета – 4:0: