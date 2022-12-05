Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 4:0! Бразилия продолжает издеваться над корейцами
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 22:07 |
802
0

ВИДЕО. 4:0! Бразилия продолжает издеваться над корейцами

Голом отличился Лукас Пакета

05 декабря 2022, 22:07 |
802
0
ВИДЕО. 4:0! Бразилия продолжает издеваться над корейцами
Getty Images/Global Images Ukraine

Еще до перерыва сборная Бразилии забила четвертый гол в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте после паса Винисиуса Жуниора голом отличился Лукас Пакета – 4:0:

По теме:
Вратарь Хорватии Ливакович – лучший игрок матча против Японии
Бразилия – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Роскошная комбинация! Третий гол Бразилии в ворота Южной Кореи
видео сборная Бразилии по футболу сборная Южной Кореи по футболу ЧМ-2022 по футболу Бразилия - Южная Корея Лукас Пакета
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США
Футбол | 05 декабря 2022, 21:19 4
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Александрии перешел в клуб из США

Денис Костышин будет выступать за «Эль-Пасо»

Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Бокс | 05 декабря 2022, 08:39 0
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора

Тайсон доминировал почти во всех раундах

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 05.12.2022, 03:03
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ
Футбол | 04.12.2022, 23:10
С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ
С кем сыграет Англия? Стала известна еще одна четвертьфинальная пара ЧМ
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Футбол | 05.12.2022, 17:59
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
04.12.2022, 12:05 1
Другие виды
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
СМИ сообщили, зачем Шахтер предложил Мудрика Реалу и Барселоне
04.12.2022, 19:51 15
Футбол
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
05.12.2022, 06:05 11
Футбол
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
03.12.2022, 19:32
Футбол
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
04.12.2022, 14:55 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности