Чемпионат мира05 декабря 2022, 22:07 |
802
0
ВИДЕО. 4:0! Бразилия продолжает издеваться над корейцами
Голом отличился Лукас Пакета
05 декабря 2022, 22:07 |
802
0
Еще до перерыва сборная Бразилии забила четвертый гол в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 36-й минуте после паса Винисиуса Жуниора голом отличился Лукас Пакета – 4:0:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2022, 21:19 4
Денис Костышин будет выступать за «Эль-Пасо»
Бокс | 05 декабря 2022, 08:39 0
Тайсон доминировал почти во всех раундах
Биатлон | 05.12.2022, 03:03
Футбол | 04.12.2022, 23:10
Футбол | 05.12.2022, 17:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2022, 12:05 1
04.12.2022, 19:51 15
05.12.2022, 06:05 11
03.12.2022, 18:29
04.12.2022, 00:33 3
03.12.2022, 19:32
03.12.2022, 21:31 5
04.12.2022, 14:55 22