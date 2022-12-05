Чемпионат мира05 декабря 2022, 21:28 |
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ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет в матче с Южной Кореей
Ранний гол от сборной Бразилии
05 декабря 2022, 21:28 |
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Сборная Бразилии сумела довольно быстро открыть счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи. Уже на 7-й минуте матча забил Винисиус Жуниор, который замкнул пас Рафиньи с правого фланга – 1:0.
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Видео гола Винисиуса Жуниора:
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