ОФИЦИАЛЬНО. Штутгарт назначил нового главного тренера

«Штутгарт» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Бруно Лаббадии. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2025 гола.

На посту главного тренера «Штутгарта» Лаббадия заменил Михаэля Виммера. Он временно исполнял обязанности главного тренера команды с октября, и провел шесть матчей во всех турнирах. На данный момент «Штутгарт» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 14 очками в активе.

Ранее Лаббадия уже работал со «Штутгартом» в 2010 – 2013 годах.