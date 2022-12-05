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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Штутгарт назначил нового главного тренера
Германия
05 декабря 2022, 20:50 |
435
0

ОФИЦИАЛЬНО. Штутгарт назначил нового главного тренера

Бруно Лаббадия возвращается в «Штутгарт»

05 декабря 2022, 20:50 |
435
0
ОФИЦИАЛЬНО. Штутгарт назначил нового главного тренера
ФК Штутгарт. Бруно Лаббадия

«Штутгарт» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Бруно Лаббадии. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2025 гола.

На посту главного тренера «Штутгарта» Лаббадия заменил Михаэля Виммера. Он временно исполнял обязанности главного тренера команды с октября, и провел шесть матчей во всех турнирах. На данный момент «Штутгарт» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 14 очками в активе.

Ранее Лаббадия уже работал со «Штутгартом» в 2010 – 2013 годах.

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Источник ФК Штутгарт
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