ОФИЦИАЛЬНО. Штутгарт назначил нового главного тренера
Бруно Лаббадия возвращается в «Штутгарт»
«Штутгарт» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Бруно Лаббадии. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2025 гола.
На посту главного тренера «Штутгарта» Лаббадия заменил Михаэля Виммера. Он временно исполнял обязанности главного тренера команды с октября, и провел шесть матчей во всех турнирах. На данный момент «Штутгарт» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 14 очками в активе.
Ранее Лаббадия уже работал со «Штутгартом» в 2010 – 2013 годах.
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