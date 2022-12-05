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  4. Мурат ЯКИН: «Матч с Португалией – шанс войти в историю»
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 20:37 |
152
0

Мурат ЯКИН: «Матч с Португалией – шанс войти в историю»

Тренер сборной Швейцарии – о матче 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 20:37 |
152
0
Мурат ЯКИН: «Матч с Португалией – шанс войти в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии (6 декабря):

«Всё готово, все игроки в хорошей форме, все травмы вылечены. Это возможность войти в историю. Мы сильны и с нетерпением ждём этого матча. Ожидания от сборной Швейцарии растут с каждым днём.

Мы подготовлены к предстоящей встрече. Знаем, какое влияние на соперника оказывает Криштиану Роналду, но мы не будем составлять конкретный план под него. Вы увидите нашу тактику на поле».

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Источник Mundo Deportivo
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