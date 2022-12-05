Мурат ЯКИН: «Матч с Португалией – шанс войти в историю»
Тренер сборной Швейцарии – о матче 1/8 финала ЧМ-2022
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии (6 декабря):
«Всё готово, все игроки в хорошей форме, все травмы вылечены. Это возможность войти в историю. Мы сильны и с нетерпением ждём этого матча. Ожидания от сборной Швейцарии растут с каждым днём.
Мы подготовлены к предстоящей встрече. Знаем, какое влияние на соперника оказывает Криштиану Роналду, но мы не будем составлять конкретный план под него. Вы увидите нашу тактику на поле».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинские зенитчики «приземлили» важную птицу
У Роберта стало 78 голов, а у лидера Криштиану Роналду – аж 118 мячей