Игорь СУРКИС: «Цыганков - патриот Динамо. Просто так не уйдет»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что предложений по хавбеку Виктору Цыганкову и форварду Артему Беседину сейчас нет.

При этом Суркис убежден, что Цыганков, чей контракт завершается будущим летом, просто так из команды не уйдет.

«По Беседину нет предложений. По любому игроку, по которому поступит предложение, мы будем рассматривать. Цыганков? Я уверен, что Виктор - патриот клуба и патриот Украины, он не может просто так покинуть «Динамо».

«Я в этом уверен», — сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что клуб намерен провести переговоры о новом контракте, но Цыганков планирует покинуть команду.