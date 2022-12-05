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  4. Игорь СУРКИС: «Цыганков - патриот Динамо. Просто так не уйдет»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 20:03 | Обновлено 05 декабря 2022, 20:05
1383
5

Игорь СУРКИС: «Цыганков - патриот Динамо. Просто так не уйдет»

По Беседину и Цыганкову предложений нет

05 декабря 2022, 20:03 | Обновлено 05 декабря 2022, 20:05
1383
5
Игорь СУРКИС: «Цыганков - патриот Динамо. Просто так не уйдет»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что предложений по хавбеку Виктору Цыганкову и форварду Артему Беседину сейчас нет.

При этом Суркис убежден, что Цыганков, чей контракт завершается будущим летом, просто так из команды не уйдет.

«По Беседину нет предложений. По любому игроку, по которому поступит предложение, мы будем рассматривать. Цыганков? Я уверен, что Виктор - патриот клуба и патриот Украины, он не может просто так покинуть «Динамо».

«Я в этом уверен», — сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что клуб намерен провести переговоры о новом контракте, но Цыганков планирует покинуть команду.

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Виктор Цыганков Динамо Киев Игорь Суркис Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 5
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Сергій М.
Суркіс- патріот України, гроші з продажі Циганкова віддасть на потреби України.
Він не може просто так прогуляти в казино
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+3
Am
Яка дурість, все совковими стандартами живе...сподіваюсь після війни у Динамо нарешті зміняться власники.
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+3
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Remark
То, что по Беседину нет предложений - это он мог и не говорить))) А вот то, что Цыганков патриот Динамо, то это не должно означать, что он должен себя продать выгодно для Динамо, а не просто уйти за бесплатно  свободным игроком. Если Игорь и Ко хотели получить за него деньги, то нужно было продавать раньше, когда ещё было 2-3 года контракта перед клубом. 
Я считаю, что Виктор ничего никому не должен! Он сполна отработал свой контракт, где мог выручал команду, отдавался на поле полностью, но были и блЯстящие игры))) Поэтому, если он переподпишет контракт с ДК только ради того, чтобы клуб на его продаже заработал, то я думаю это будет большой ошибкой Цыганкова.
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+2
Gargantua
летом за патриота давали 10 млн и что было сказано?
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0
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