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Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 19:32 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:46
1054
0

Артем ДОВБИК: «Рвусь уйти, но зимой Днепр-1 меня не отпустит»

Игрок готов остаться в команде до конца сезона

05 декабря 2022, 19:32 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:46
1054
0
Артем ДОВБИК: «Рвусь уйти, но зимой Днепр-1 меня не отпустит»
ФК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик считает, что у него мало шансов покинуть команду зимой. Клуб не хочет продавать своего ведущего нападающего.

«Клуб настроен выиграть чемпионат Украины, и мне так и сказали, что будет сложно найти мне замену. Надеюсь, договоримся или зимой, или следующим летом. «Днепр-1» пока не рассматривает варианты. Я вижу, что мы можем стать первыми, а мне бы хотелось сделать свой взнос, стать чемпионом».

«Я рвусь уйти, но понимаю, что как бы я не рвался, меня зимой не отпустят. Я настраиваюсь остаться, потому что должно быть хорошее предложение, чтобы «Днепр-1» отпустил», — сказал Довбик в интервью Игорю Бурбасу.

Контракт игрока истекает через год. Ранее сообщалось об интересе к Артему со стороны немецких, итальянских и турецких клубов.

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Артем Довбик Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
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