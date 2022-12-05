Артем ДОВБИК: «Рвусь уйти, но зимой Днепр-1 меня не отпустит»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик считает, что у него мало шансов покинуть команду зимой. Клуб не хочет продавать своего ведущего нападающего.

«Клуб настроен выиграть чемпионат Украины, и мне так и сказали, что будет сложно найти мне замену. Надеюсь, договоримся или зимой, или следующим летом. «Днепр-1» пока не рассматривает варианты. Я вижу, что мы можем стать первыми, а мне бы хотелось сделать свой взнос, стать чемпионом».

«Я рвусь уйти, но понимаю, что как бы я не рвался, меня зимой не отпустят. Я настраиваюсь остаться, потому что должно быть хорошее предложение, чтобы «Днепр-1» отпустил», — сказал Довбик в интервью Игорю Бурбасу.

Контракт игрока истекает через год. Ранее сообщалось об интересе к Артему со стороны немецких, итальянских и турецких клубов.