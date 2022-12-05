Впервые на ЧМ-2022. Японию и Хорватию ждет овертайм

В Эль Вакре на стадионе «Аль-Джануб» в присутствии 42 523 зрителей в матче 1/8 финала ЧМ-2022 отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.

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По прошествии двух таймов счет в их соперничестве ничейный – 1:1. Команды теперь ждет два дополнительных тайма по 15 минут каждый.

Если и после экстра-таймов победитель не будет определен, то будут пробиваться послематчевые 11-метровые удары.

Чемпионат мира 2022. 1/8 финала

Япония – Хорватия – 1:1 основное время

Голы: Маэда, 43 (1:0). Перишич, 56 (1:1).