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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 18:52 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:18
832
0

Впервые на ЧМ-2022. Японию и Хорватию ждет овертайм

Команды разыгрывают путевку в четвертьфинал

05 декабря 2022, 18:52 | Обновлено 05 декабря 2022, 19:18
832
0
Впервые на ЧМ-2022. Японию и Хорватию ждет овертайм
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эль Вакре на стадионе «Аль-Джануб» в присутствии 42 523 зрителей в матче 1/8 финала ЧМ-2022 отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.

По прошествии двух таймов счет в их соперничестве ничейный – 1:1. Команды теперь ждет два дополнительных тайма по 15 минут каждый.

Если и после экстра-таймов победитель не будет определен, то будут пробиваться послематчевые 11-метровые удары.

Чемпионат мира 2022. 1/8 финала

Япония – Хорватия – 1:1 основное время

Голы: Маэда, 43 (1:0). Перишич, 56 (1:1).

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Источник Sport.ua
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