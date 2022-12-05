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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:21
936
0

ВИДЕО. Маэда вывел Японию вперед в матче с Хорватией

«Синие самураи» повели в счете в поединке 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:21
936
0
ВИДЕО. Маэда вывел Японию вперед в матче с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.

На 43-й минуте поединка в составе японской сборной голом отметился нападающий Дайзен Маэда. 1:0.

ГОЛ! 1:0. Маэда, 43 минута

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Источник Sport.ua
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