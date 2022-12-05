Чемпионат мира05 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:21
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ВИДЕО. Маэда вывел Японию вперед в матче с Хорватией
«Синие самураи» повели в счете в поединке 1/8 финала ЧМ-2022
05 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:21
936
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В Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.
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На 43-й минуте поединка в составе японской сборной голом отметился нападающий Дайзен Маэда. 1:0.
ГОЛ! 1:0. Маэда, 43 минута
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