Отклонена апелляция Барселоны. Левандовски не поможет в трех матчах

Дисквалификация Роберта Левандовски в Ла Лиге на три матча оставлена в силе.

Дисциплинарный комитет RFEF вынес решение о дисквалификации Роберта Левандовски на три матча Ла Лиги за поведение в игре против «Осасуны» (2:1).

Нападающий был удален в первом тайме, а затем, отправляясь в подтрибунное помещение, продемонстрировал оскорбительный жест в адрес арбитра.