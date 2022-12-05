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Испания
05 декабря 2022, 17:44 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:52
696
0

Отклонена апелляция Барселоны. Левандовски не поможет в трех матчах

Будут играть без поляка

05 декабря 2022, 17:44 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:52
696
0
Отклонена апелляция Барселоны. Левандовски не поможет в трех матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

Дисквалификация Роберта Левандовски в Ла Лиге на три матча оставлена в силе.

Дисциплинарный комитет RFEF вынес решение о дисквалификации Роберта Левандовски на три матча Ла Лиги за поведение в игре против «Осасуны» (2:1).

Нападающий был удален в первом тайме, а затем, отправляясь в подтрибунное помещение, продемонстрировал оскорбительный жест в адрес арбитра.

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Источник Sport.ua
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