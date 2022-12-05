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Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 14:52 | Обновлено 05 декабря 2022, 15:01
543
3

Третий раз в истории УПЛ осеннюю часть сезона выиграл не Шахтер и не Динамо

Во всех трех случаях грандов обошла команда из Днепра

05 декабря 2022, 14:52 | Обновлено 05 декабря 2022, 15:01
543
3
Третий раз в истории УПЛ осеннюю часть сезона выиграл не Шахтер и не Динамо
СК Днепр-1

Третий раз в истории победителем осенней части УПЛ стал не «Шахтер» и не «Динамо». А, как и в двух предыдущих случаях, команда из Днепра.

В сезоне-1992/93 «Днепр» под руководством Николая Павлова перед зимними каникулами опережал на 1 очко «Шахтер» и на 2 - «Динамо», но к финишу пришел вторым, уступив пальму первенства киевлянам. В УПЛ-2007/08 тот же «Днепр», ведомый Олегом Протасовым, выиграл осеннюю часть сезона с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя. Однако в итоге сине-бело-голубые даже не попали в тройку призеров, заняв 4-е место. Ныне подопечные Александра Кучера имеют запас прочности в 5 очков (правда, по потерянным только 2) и, может быть на этот раз фортуна улыбнется днепрянам.

На непривычной для себя третьей позиции подошло к промежуточному финишу «Динамо». Ранее киевляне осенью занимали места ниже второго всего 5 раз. В двух случаях это не помешало динамовцам стать чемпионом, в двух других бело-синие закончили чемпионат в призовой тройке, а в сезоне-2013/14 остались без наград.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезоны, в которых «Динамо» занимало место не выше третьего в осенней части чемпионата

Сезон

Тренер «Динамо»

И

В

Н

П

М

О

%

ОМ

ОТ

ИМ

1992/93

Анатолий ПУЗАЧ, Йожеф САБО

15

7

6

2

19-8

20

66,7%

3-е

2

1-е

2002/03

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

15

10

3

2

33-9

33

73,3%

4-е

5

1-е

2007/08

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО,

18

12

3

3

33-17

39

72,2%

3-е

4

2-е

Йожеф САБО, Олег ЛУЖНЫЙ

2012/13

Юрий СЕМИН, Олег БЛОХИН

18

12

1

5

34-15

37

68,5%

3-е

14

3-е

2013/14

Олег БЛОХИН

17

10

3

4

34-19

33

64,7%

3-е

5

4-е

2022/23

Мирча ЛУЧЕСКУ

15

9

3

3

24-13

30

66,7%

3-е

5

ОМ - место в осенней части сезона; ОТ - отставание от лидера; ИМ - итоговое место.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Думаю, що і цього сезону синьо-білі залишаться без нагород. А навіщо вони їм? Знову провалитись в ЛЄ? Ні, хай вже краще в Лізі Конференцій більш-менш достойно виступлять.
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