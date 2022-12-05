Третий раз в истории УПЛ осеннюю часть сезона выиграл не Шахтер и не Динамо

Третий раз в истории победителем осенней части УПЛ стал не «Шахтер» и не «Динамо». А, как и в двух предыдущих случаях, команда из Днепра.

В сезоне-1992/93 «Днепр» под руководством Николая Павлова перед зимними каникулами опережал на 1 очко «Шахтер» и на 2 - «Динамо», но к финишу пришел вторым, уступив пальму первенства киевлянам. В УПЛ-2007/08 тот же «Днепр», ведомый Олегом Протасовым, выиграл осеннюю часть сезона с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя. Однако в итоге сине-бело-голубые даже не попали в тройку призеров, заняв 4-е место. Ныне подопечные Александра Кучера имеют запас прочности в 5 очков (правда, по потерянным только 2) и, может быть на этот раз фортуна улыбнется днепрянам.

На непривычной для себя третьей позиции подошло к промежуточному финишу «Динамо». Ранее киевляне осенью занимали места ниже второго всего 5 раз. В двух случаях это не помешало динамовцам стать чемпионом, в двух других бело-синие закончили чемпионат в призовой тройке, а в сезоне-2013/14 остались без наград.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезоны, в которых «Динамо» занимало место не выше третьего в осенней части чемпионата

Сезон Тренер «Динамо» И В Н П М О % ОМ ОТ ИМ 1992/93 Анатолий ПУЗАЧ, Йожеф САБО 15 7 6 2 19-8 20 66,7% 3-е 2 1-е 2002/03 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 15 10 3 2 33-9 33 73,3% 4-е 5 1-е 2007/08 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, 18 12 3 3 33-17 39 72,2% 3-е 4 2-е Йожеф САБО, Олег ЛУЖНЫЙ 2012/13 Юрий СЕМИН, Олег БЛОХИН 18 12 1 5 34-15 37 68,5% 3-е 14 3-е 2013/14 Олег БЛОХИН 17 10 3 4 34-19 33 64,7% 3-е 5 4-е 2022/23 Мирча ЛУЧЕСКУ 15 9 3 3 24-13 30 66,7% 3-е 5

ОМ - место в осенней части сезона; ОТ - отставание от лидера; ИМ - итоговое место.