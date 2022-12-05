Третий раз в истории УПЛ осеннюю часть сезона выиграл не Шахтер и не Динамо
Во всех трех случаях грандов обошла команда из Днепра
Третий раз в истории победителем осенней части УПЛ стал не «Шахтер» и не «Динамо». А, как и в двух предыдущих случаях, команда из Днепра.
В сезоне-1992/93 «Днепр» под руководством Николая Павлова перед зимними каникулами опережал на 1 очко «Шахтер» и на 2 - «Динамо», но к финишу пришел вторым, уступив пальму первенства киевлянам. В УПЛ-2007/08 тот же «Днепр», ведомый Олегом Протасовым, выиграл осеннюю часть сезона с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя. Однако в итоге сине-бело-голубые даже не попали в тройку призеров, заняв 4-е место. Ныне подопечные Александра Кучера имеют запас прочности в 5 очков (правда, по потерянным только 2) и, может быть на этот раз фортуна улыбнется днепрянам.
На непривычной для себя третьей позиции подошло к промежуточному финишу «Динамо». Ранее киевляне осенью занимали места ниже второго всего 5 раз. В двух случаях это не помешало динамовцам стать чемпионом, в двух других бело-синие закончили чемпионат в призовой тройке, а в сезоне-2013/14 остались без наград.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сезоны, в которых «Динамо» занимало место не выше третьего в осенней части чемпионата
|
Сезон
|
Тренер «Динамо»
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
ОМ
|
ОТ
|
ИМ
|
1992/93
|
Анатолий ПУЗАЧ, Йожеф САБО
|
15
|
7
|
6
|
2
|
19-8
|
20
|
66,7%
|
3-е
|
2
|
1-е
|
2002/03
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
15
|
10
|
3
|
2
|
33-9
|
33
|
73,3%
|
4-е
|
5
|
1-е
|
2007/08
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО,
|
18
|
12
|
3
|
3
|
33-17
|
39
|
72,2%
|
3-е
|
4
|
2-е
|
|
Йожеф САБО, Олег ЛУЖНЫЙ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012/13
|
Юрий СЕМИН, Олег БЛОХИН
|
18
|
12
|
1
|
5
|
34-15
|
37
|
68,5%
|
3-е
|
14
|
3-е
|
2013/14
|
Олег БЛОХИН
|
17
|
10
|
3
|
4
|
34-19
|
33
|
64,7%
|
3-е
|
5
|
4-е
|
2022/23
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
15
|
9
|
3
|
3
|
24-13
|
30
|
66,7%
|
3-е
|
5
|
ОМ - место в осенней части сезона; ОТ - отставание от лидера; ИМ - итоговое место.
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