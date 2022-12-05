Олег МОЗИЛЬ: «Эдмар и Голодюк работают как единое целое»

Голкипер харьковского «Металлиста 1925» Олег Мозиль подвел итоги первой части сезона-2022/2023 в УПЛ, вспомнил уход из коллектива Валерий Кривенцова и рассказал о планах.

– Олег, какие задачи были у «Металлиста 1925» перед сезоном?

– Как таковых задач не было. Нам так сказали, что главное быть как можно выше в таблице. Конечно, команда сама себе ставит задачу набрать как можно больше баллов в чемпионате и всегда играть на максимальный результат.

– Можешь выделить матч, который был для тебя самым сложным в первой части этого чемпионата?

– Я думаю, игра с Динамо. Я отыграл на ноль. Давление особого не было, я просто выполнял свою работу. Но ничего особенного для меня не произошло.

– У вас в сезоне сменился главный тренер. Из команды ушел Кривенцов. Какие впечатления остались от работы с наставником?

– Впечатления однозначно положительные. Он меня пригласил в «Металлист 1925», рассчитывал на меня, верил в меня, доверял место в стартовом составе с самого начала сезона. Он хочет играть в красивый футбол, не хочет бить мяч просто так. На тренировках было много тактики. Валерий Сергеевич оставил только положительные впечатления.

– Какие настроения царили в команде, когда было непонятно, кто станет следующим наставником?

– Но почему непонятно, нам сразу руководство сообщило, кто будет тренировать нас. Я лично Голодюка хорошо знаю, но Эдмара тогда не знал. Впечатления от этого дуэта тоже положительные. Ничего плохого сказать не могу.

– Можешь описать зоны ответственности Эдмара и Голодюка?

– Они работают вместе во всем. Честно, не могу даже выделить, кто из них больше что-то делает и кто за что больше отвечает. Я имею в виду, что они работают вдвоем как одно целое. Нет такого, что один управляет, другой просто сидит и наблюдает. Постоянно вместе подсказывают, объясняют упражнения.

– Как ты переживаешь новый опыт, когда у тебя два главных тренера?

– Это реально такое у меня впервые (смеется. – прим.). Они – два молодых тренера, я думаю, что в перспективе из них могут получиться очень классные специалисты.

– Есть какая-то существенная разница в подготовках к матчу или в тренировочном процессе по сравнению с Кривенцовым?

— Разница есть между подготовками, так и положено, когда работают разные специалисты. Тренировочный процесс изменился, но не существенно.

– А что изменилось?

– При Кривенцове было больше тактики, больше объяснял тактические моменты. Подготовка также отличается, но в общем-то не сильно.

– Какую задачу ставишь во второй части чемпионата?

– Помочь команде занять позицию как можно выше.

– Веришь ли в то, что «Металлист 1925» может в этом сезоне попасть в еврокубки?

– Конечно, будем бороться до конца. У нас хорошо подобрана команда. Проведем собрание, думаю, есть абсолютно все шансы, чтобы побороться за еврокубки.