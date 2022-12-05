Молодежные турниры05 декабря 2022, 11:10 |
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Днепр-1 U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу U-19 в 11:00
05 декабря 2022, 11:10 |
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В понедельник, 5 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу U-19 между «Днепром-1 U-19» и донецким «Шахтером U-19».
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Игра состоится на стадионе НТБ «Рух» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по киевскому времени.
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