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05 декабря 2022, 11:10 |
151
0

Днепр-1 U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу U-19 в 11:00

05 декабря 2022, 11:10 |
151
0
Днепр-1 U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Чуйко

В понедельник, 5 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу U-19 между «Днепром-1 U-19» и донецким «Шахтером U-19».

Игра состоится на стадионе НТБ «Рух» во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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