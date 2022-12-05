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Другие новости
05 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 10:03
73
0

ВИДЕО. У Англии рекорд, Мбаппе превзошел Пеле, ставим на Хорватию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

05 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 10:03
73
0
ВИДЕО. У Англии рекорд, Мбаппе превзошел Пеле, ставим на Хорватию

1. Сборная Англии установила дисциплинарный рекорд
2. Мбаппе превзошел результат Пеле
3. Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
4. Тоттенхэм и Аталанта остановили переговоры по Малиновского
5. Прогноз на матч Хорватия – Япония

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Источник Sport.ua
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