ВИДЕО. У Англии рекорд, Мбаппе превзошел Пеле, ставим на Хорватию

1. Сборная Англии установила дисциплинарный рекорд

2. Мбаппе превзошел результат Пеле

3. Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны

4. Тоттенхэм и Аталанта остановили переговоры по Малиновского

5. Прогноз на матч Хорватия – Япония

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.