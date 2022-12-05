Другие новости05 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 10:03
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ВИДЕО. У Англии рекорд, Мбаппе превзошел Пеле, ставим на Хорватию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
05 декабря 2022, 09:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 10:03
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1. Сборная Англии установила дисциплинарный рекорд
2. Мбаппе превзошел результат Пеле
3. Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
4. Тоттенхэм и Аталанта остановили переговоры по Малиновского
5. Прогноз на матч Хорватия – Япония
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