Легендарный тренер и основатель академии IMG Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года.

Боллетьер основал теннисную академию 1978, а в 1987 продал ее IMG, оставшись ее руководителем. В разные годы он тренировал Андре Агасси, Монику Селеш, Джима Курье, Мартину Хингис, Анну Курникову, Елену Янкович, Сабин Лисицки, Томми Хааса и других.

В 2014-м Боллетьери был введен в Зал теннисной славы в Ньюпорте.