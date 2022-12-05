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05 декабря 2022, 09:51 | Обновлено 05 декабря 2022, 09:55
334
0

Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года

Не стало легенды тенниса

05 декабря 2022, 09:51 | Обновлено 05 декабря 2022, 09:55
334
0
Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный тренер и основатель академии IMG Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года.

Боллетьер основал теннисную академию 1978, а в 1987 продал ее IMG, оставшись ее руководителем. В разные годы он тренировал Андре Агасси, Монику Селеш, Джима Курье, Мартину Хингис, Анну Курникову, Елену Янкович, Сабин Лисицки, Томми Хааса и других.

В 2014-м Боллетьери был введен в Зал теннисной славы в Ньюпорте.

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Источник Sport.ua
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