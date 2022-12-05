Другие новости05 декабря 2022, 09:51 | Обновлено 05 декабря 2022, 09:55
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Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года
Не стало легенды тенниса
05 декабря 2022, 09:51 | Обновлено 05 декабря 2022, 09:55
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Легендарный тренер и основатель академии IMG Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года.
Боллетьер основал теннисную академию 1978, а в 1987 продал ее IMG, оставшись ее руководителем. В разные годы он тренировал Андре Агасси, Монику Селеш, Джима Курье, Мартину Хингис, Анну Курникову, Елену Янкович, Сабин Лисицки, Томми Хааса и других.
В 2014-м Боллетьери был введен в Зал теннисной славы в Ньюпорте.
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