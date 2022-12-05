Рейтинг ATP. Крутых и Овчаренко обновили личные рекорды
Душан Лайович вернулся в первую сотню
На прошлой неделе завершился сезон турниров категории Challenger. На соревнованиях в португальской Мае победил француз Люка Ван Аш, который обновил личное достижение – 138 место.
На аналогичном турнире в испанском Маспаломасе лучшим стал серб Душан Лайович. Он вернулся в первую сотню (80 позиция). Это самое значимое изменение в топ-100.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцы в последнюю неделю особых успехов не достигли, но Алексею Крутых это не помешало немного обновить личное достижение, поднявшись на 2 позиции. Также новый рекорд установил Александр Овчаренко.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
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