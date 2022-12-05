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  4. Рейтинг ATP. Крутых и Овчаренко обновили личные рекорды
WTA
05 декабря 2022, 07:57 |
193
0

Рейтинг ATP. Крутых и Овчаренко обновили личные рекорды

Душан Лайович вернулся в первую сотню

05 декабря 2022, 07:57 |
193
0
Рейтинг ATP. Крутых и Овчаренко обновили личные рекорды
ATP. Алексей Крутых

На прошлой неделе завершился сезон турниров категории Challenger. На соревнованиях в португальской Мае победил француз Люка Ван Аш, который обновил личное достижение – 138 место.

На аналогичном турнире в испанском Маспаломасе лучшим стал серб Душан Лайович. Он вернулся в первую сотню (80 позиция). Это самое значимое изменение в топ-100.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в последнюю неделю особых успехов не достигли, но Алексею Крутых это не помешало немного обновить личное достижение, поднявшись на 2 позиции. Также новый рекорд установил Александр Овчаренко.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Источник Sport.ua
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