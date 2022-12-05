СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

В понедельник,5 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:00 Легия – Тыхы

1.29 – 5.20 – 8.40

17:00 Япония – Хорватия

3.96 – 3.48 – 2.06

18:00 Арис – ПАОК

10.00 – 4.32 – 1.30

19:00 Гзира – Интер

51.00 – 19.00 – 1.02

21:00 Бразилия – Южная Корея

1.26 – 6.20 – 13.00

ТЕННИС

12:30 Дарья Снигур – Ребекка Шрамкова

1.29 – 3.38

19:30 Джессика Понше – Катарина Завацкая

1.95 – 1.81

БАСКЕТБОЛ

02:00 Орландо Мэджик – Милуоки Бакс

3.90 – 1.30

02:30 Торонто Рэпторс – Бостон Селтикс

1.99 – 1.91

ХОККЕЙ

02:00 Бостон Брюинс – Вегас Голден Найтс

1.94 – 4.58 – 3.40