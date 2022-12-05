Чемпионат мира05 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 05 декабря 2022, 01:19
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Важные события во всех видах спорта
05 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 05 декабря 2022, 01:19
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В понедельник,5 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:00 Легия – Тыхы
17:00 Япония – Хорватия
18:00 Арис – ПАОК
19:00 Гзира – Интер
21:00 Бразилия – Южная Корея
ТЕННИС
12:30 Дарья Снигур – Ребекка Шрамкова
19:30 Джессика Понше – Катарина Завацкая
БАСКЕТБОЛ
02:00 Орландо Мэджик – Милуоки Бакс
02:30 Торонто Рэпторс – Бостон Селтикс
ХОККЕЙ
02:00 Бостон Брюинс – Вегас Голден Найтс
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