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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 00:22
896
0

Сборная Англии установила на ЧМ удивительный дисциплинарный рекорд

Англичане не получили ни одной карточки в четырех матчах ЧМ-2022

04 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 00:22
896
0
Сборная Англии установила на ЧМ удивительный дисциплинарный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии установила дисциплинарный рекорд, не получив ни одной карточки в четырех матчах ЧМ-2022.

В 1/8 финала сборная Англии разгромила команду Сенегала (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.

Подопечные Гарета Саутгейта не получили ни одного дисциплинарного наказания на турнире. На втором месте в рейтинге – сборная Испании, у которой всего одна желтая карточка.

А вот футболисты сборной Саудовской Аравии удерживают антирекорд в виде 14 желтых карточек за три матча ЧМ.

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Источник WhoScored.com
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