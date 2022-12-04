Сборная Англии установила на ЧМ удивительный дисциплинарный рекорд

Сборная Англии установила дисциплинарный рекорд, не получив ни одной карточки в четырех матчах ЧМ-2022.

В 1/8 финала сборная Англии разгромила команду Сенегала (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.

Подопечные Гарета Саутгейта не получили ни одного дисциплинарного наказания на турнире. На втором месте в рейтинге – сборная Испании, у которой всего одна желтая карточка.

А вот футболисты сборной Саудовской Аравии удерживают антирекорд в виде 14 желтых карточек за три матча ЧМ.