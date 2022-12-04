Сборная Англии установила на ЧМ удивительный дисциплинарный рекорд
Англичане не получили ни одной карточки в четырех матчах ЧМ-2022
Сборная Англии установила дисциплинарный рекорд, не получив ни одной карточки в четырех матчах ЧМ-2022.
В 1/8 финала сборная Англии разгромила команду Сенегала (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.
Подопечные Гарета Саутгейта не получили ни одного дисциплинарного наказания на турнире. На втором месте в рейтинге – сборная Испании, у которой всего одна желтая карточка.
А вот футболисты сборной Саудовской Аравии удерживают антирекорд в виде 14 желтых карточек за три матча ЧМ.
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