ВИДЕО. Букайо Сака довел перевес Англии над Сенегалом до разгромного

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала.

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Команды играют на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Букайо Сака довел перевес Англии над Сенегалом до разгромного. Это уже его 3-й гол на ЧМ. На 57-й минуте сборная Англии сняла все вопросы о победителе матча 1/8 финала ЧМ.

ГОЛ! 3:0. Букайо Сака, 57 мин.