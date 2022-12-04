Чемпионат мира04 декабря 2022, 22:32 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:36
579
0
ВИДЕО. Букайо Сака довел перевес Англии над Сенегалом до разгромного
На 57-й минуте Англия сняла все вопросы о победителе матча 1/8 финала ЧМ
04 декабря 2022, 22:32 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:36
579
0
В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Букайо Сака довел перевес Англии над Сенегалом до разгромного. Это уже его 3-й гол на ЧМ. На 57-й минуте сборная Англии сняла все вопросы о победителе матча 1/8 финала ЧМ.
ГОЛ! 3:0. Букайо Сака, 57 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 декабря 2022, 14:40 9
Катя и Элма Авейру вступились за брата
Футбол | 04 декабря 2022, 19:45 0
У Роберта стало 78 голов, а у лидера Криштиану Роналду – аж 118 мячей
Бокс | 04.12.2022, 00:15
Бокс | 03.12.2022, 22:40
Футбол | 04.12.2022, 04:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2022, 22:57 41
02.12.2022, 23:02 20
03.12.2022, 10:00 2
03.12.2022, 19:32
04.12.2022, 03:00 1
03.12.2022, 18:29
04.12.2022, 02:13
04.12.2022, 12:05