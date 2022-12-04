Чемпионат мира04 декабря 2022, 21:42 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:53
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ВИДЕО. Быстрая атака. Хендерсон открыл счет для Англии в игре с Сенегалом
Первый гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 был забит на 39-й минуте
04 декабря 2022, 21:42 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:53
151
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В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала.
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Команды играют на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Первый гол в матче был забит на 39-й минуте. Джордан Хендерсон в быстрой атаке с передачи Джуда Беллингема открыл счет для Англии (1:0).
ГОЛ! 1:0. Джордан Хендерсон, 39 мин.
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