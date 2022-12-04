ВИДЕО. Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022.

В матче 1/8 финала ЧМ Франция обыграла Польшу (3:1), а Войцех Щенсны пропустил три гола.

У французов счет открыл Оливье Жиру, а во втором тайме Килиан Мбаппе оформил дубль.