Чемпионат мира04 декабря 2022, 20:37 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:09
1988
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ВИДЕО. Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ
В матче 1/8 финала ЧМ Франция обыграла Польшу со счетом 3:1
04 декабря 2022, 20:37 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:09
1988
0
Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022.
В матче 1/8 финала ЧМ Франция обыграла Польшу (3:1), а Войцех Щенсны пропустил три гола.
У французов счет открыл Оливье Жиру, а во втором тайме Килиан Мбаппе оформил дубль.
Szczesny consola filho em lágrimas após eliminação da Polónia do Mundial 2022 💔pic.twitter.com/q9oVmKRbyS— Cabine Desportiva (@CabineSport) December 4, 2022
I'm not crying, I'm not crying, I'm-#POLFRA #Szczesny pic.twitter.com/vRgRVYQoLD— Alice☀️ Loki'd🔆 (@HiddlesSunshine) December 4, 2022
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