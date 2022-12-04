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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 20:37 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:09
1988
0

ВИДЕО. Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ

В матче 1/8 финала ЧМ Франция обыграла Польшу со счетом 3:1

04 декабря 2022, 20:37 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:09
1988
0
ВИДЕО. Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ
Twitter. Войцех Щенсны

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны трогательно утешал сына после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022.

В матче 1/8 финала ЧМ Франция обыграла Польшу (3:1), а Войцех Щенсны пропустил три гола.

У французов счет открыл Оливье Жиру, а во втором тайме Килиан Мбаппе оформил дубль.

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Источник Sport.ua
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