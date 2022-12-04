Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 19:14 |
1861
0

Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны

Две легенды Аргентины

04 декабря 2022, 19:14 |
1861
0
Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны

Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира. Форвард сборной Аргентины сделал на пяти чемпионатах мира 67 передач под удар.

Месси, таким образом, повторил рекорд ЧМ), установленный Диего Марадоной.

При этом у Марадоны на счету восемь результативных передач, а у Месси их только шесть.


По теме:
Месси прокомментировал непростую победу над Австралией
ТОП-10 голов по скорости удара на ЧМ-2022
Месси догнал Роналду по голам на топ-турнирах сборных
Лионель Месси Диего Марадона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Бокс | 04 декабря 2022, 02:13 0
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя

Ожидаемое завершение боя двух британцев

Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Футбол | 04 декабря 2022, 04:40 16
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»
Главный тренер сборной Сербии: «Я е*** ваших шиптарских матерей»

Оскорбления Стойковича повлекла за собой схватку между игроками

Забил пенальти. Левандовски вошел в топ-10 бомбардиров сборных в истории
Футбол | 04.12.2022, 19:45
Забил пенальти. Левандовски вошел в топ-10 бомбардиров сборных в истории
Забил пенальти. Левандовски вошел в топ-10 бомбардиров сборных в истории
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Футбол | 04.12.2022, 19:00
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Бокс | 04.12.2022, 00:15
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
03.12.2022, 22:57 41
Футбол
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
02.12.2022, 18:58 4
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 10:00 2
Футбол
Роналду получил предложение от Челси
Роналду получил предложение от Челси
02.12.2022, 20:04
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
04.12.2022, 11:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности