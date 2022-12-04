Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны

Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира. Форвард сборной Аргентины сделал на пяти чемпионатах мира 67 передач под удар.

Месси, таким образом, повторил рекорд ЧМ), установленный Диего Марадоной.

При этом у Марадоны на счету восемь результативных передач, а у Месси их только шесть.



