Чемпионат мира04 декабря 2022, 19:14 |
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Месси повторил рекорд ЧМ Марадоны
Две легенды Аргентины
04 декабря 2022, 19:14 |
1861
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Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира. Форвард сборной Аргентины сделал на пяти чемпионатах мира 67 передач под удар.
Месси, таким образом, повторил рекорд ЧМ), установленный Диего Марадоной.
При этом у Марадоны на счету восемь результативных передач, а у Месси их только шесть.
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