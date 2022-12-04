ФОТО. Как Франция уверенно разбила Польшу
Фотогалерея матча 1/8 финала чемпионата мира 2022
В воскресенье, 4 декабря, в Дохе состоялся поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором отношения выяснили сборные Франции и Польши.
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Встреча прошла под диктовку действующих чемпионов мира – французов. Имея большой игровой перевес, им удалось трижды распечатать ворота польской сборной, а в ответ получить один гол престижа – 3:1.
Авторами голов французской команды стали Жиру и Мбаппе, оформивший дубль, а у поляков отличился Левандовски, который реализовал пенальти на 90+9 минуте.
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